У Маріуполі заблоковані близько 160 тисяч мирних жителів - мер

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"Місто перебуває у блокаді (...) Ще досить багато людей перебуває у місті Маріуполі. Ця цифра точно за 100 тис. населення, близько 160-и (тисяч - ред.), за нашими оцінками, людей перебувають сьогодні в блокованому місті Маріуполі, у якому неможливо сьогодні жити, бо немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку. І це страшно, насправді. Через те приниження, через яке проходить сьогодні кожен маріуполець ціною цієї російської окупації, це навіть неможливо передати словами", - сказав Бойченко.

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Він зазначив, що головна місія на сьогодні - повна евакуація міста Маріуполя.

"Ми живемо цією надією (...) Ось зараз стоять, наприклад, 26 автобусів, які мають вирушити до міста Маріуполь з евакуацією, але немає на сьогодні, на жаль, рішення, щоб вони розпочали свій рух", - сказав він, висловивши надію, що евакуацію вдасться провести.

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