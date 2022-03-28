"Тримаюся, поки за мене б'ються": полк "Азов" показав нові фото з міста-героя Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Полк "Азов" показав нові фотографії з міста-героя Маріуполя, пише УНН.
Цитата
"Привіт. Я твій Маріуполь.
Ворог вибив мої скляні очі-вікна.
Бачиш мої почорнівші стіни? Він спалив моє тіло.
Він розбирає мене на шматки - цеглина за цеглиною, бо шукає мою душу. Моїх людей.
Я закриваю їх, як можу.
Кажуть, я фортеця.
І я тримаюся.
Тримаюся, поки за мене б'ються.
Я маю витримати", - підписали світлини у полку.
Доповнення
Звання "місто-герой" 6 березня отримали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха.