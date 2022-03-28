"Держусь, пока за меня бьются": полк "Азов" показал новые фото из города-героя Мариуполя

Цитата

"Привет. Я твой Мариуполь.

Враг выбил мои стеклянные глаза-окна.

Видишь мои почерневшие стены? Он сжег мое тело.

Он разбирает меня на куски - кирпич за кирпичом, потому что ищет мою душу. Моих людей.

Я закрываю их, как могу.

Говорят, я крепость.

И я держусь.

Держусь, пока за меня бьются.

Я должен выдержать", - подписали фотографии в полку.

Дополнение

Звание "город-герой" 6 марта получили Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.