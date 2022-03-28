"Держусь, пока за меня бьются": полк "Азов" показал новые фото из города-героя Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Полк "Азов" показал новые фотографии из города-героя Мариуполя, пишет УНН.
Цитата
"Привет. Я твой Мариуполь.
Враг выбил мои стеклянные глаза-окна.
Видишь мои почерневшие стены? Он сжег мое тело.
Он разбирает меня на куски - кирпич за кирпичом, потому что ищет мою душу. Моих людей.
Я закрываю их, как могу.
Говорят, я крепость.
И я держусь.
Держусь, пока за меня бьются.
Я должен выдержать", - подписали фотографии в полку.
Дополнение
Звание "город-герой" 6 марта получили Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.