В Мариуполе заблокированы около 160 тысяч мирных жителей - мэр

Цитата

"Город находится в блокаде (...) Еще довольно много людей находится в городе Мариуполе. Эта цифра точно за 100 тыс. населения, порядка 160-и (тысяч - ред.), по нашим оценкам, людей находятся сегодня в блокированном городе Мариуполе, в котором невозможно сегодня жить, потому что нет ничего - ни воды, ни света, ни тепла, ни связи. И это страшно, на самом деле. Из-за того унижения, через которое проходит сегодня каждый мариуполец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", - сказал Бойченко.

Детали

Он отметил, что главная миссия на сегодня - полная эвакуация города Мариуполя.

"Мы живем этой надеждой (...) Вот сейчас стоят, например, 26 автобусов, которые должны отправиться в город Мариуполь с эвакуацией, но нет на сегодня, к сожалению, решения, чтобы они начали свое движение", - сказал он, выразив надежду, что эвакуацию удастся провести.

Ранее

Полк "Азов" показал фото из разрушенного города-героя Мариуполя.