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В Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, после блокады эвакуировали 150 тысяч – оценка власти

Киев • УНН

 • 140546 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из Мариуполя в Донецкой области после блокады удалось эвакуировать 150 тысяч жителей, в осаде остаются еще 170 тысяч человек. По предварительным подсчетам, почти 5 тысяч жителей погибли. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

В Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, после блокады эвакуировали 150 тысяч – оценка власти

Детали

Мариуполь находится в осаде 28 дней.

По ориентировочной оценке властей, по состоянию на 27 марта погибло почти 5 тысяч человек, среди них примерно 210 детей.

Как отметили, в блокаду выехало до 140 тысяч человек. После блокады было эвакуировано 150 тысяч человек, в том числе - 71 235 в Запорожье, остальные — в окрестные поселки.

В осаде находится 170 тысяч человек. Депортировано - 30 тысяч человек.

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Кроме того, сообщили сколько состоянию на 27 марта разрушено гражданских (школ, больниц), промышленных, военных объектов:

• жилые дома: поврежденных - 2340 (90%), из них с прямым попаданием - 1560 (60%) и разрушено - 1040 (40%).

• частный сектор: повреждено - 61 200 (90%), из них прямым попаданием - 40 800 (60%) и разрушено - 27 200 (40%).

• больницы: повреждено - 7 (90%), из них разрушено - 3 (40%).

• поликлиники: повреждено - 4 (90%), из них разрушено - 1 (40%).

• родильные дома: повреждено - 3 (100%), из них разрушено - 1 (40%).

• повреждено - 7 (90%), из них разрушено - 3 (40%).

• школы: повреждено - 57 (90%), из них разрушено - 23 (40%).

• детсады: повреждено - 70 (90%), из них разрушено - 28 (40%).

• заводы - 2 (поврежденные).

• порт - 1 (поврежден).

• военская часть 3057 (повреждено).

Дополнения

Президент Украины Владимир Зеленский дал разрешение защитникам Мариуполя покинуть город из-за слишком тяжелой ситуации и полноценной блокады города оккупантами. Но они отказались и решили до последнего защищать оставшихся людей.

Напомним

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассматривает возможность квалификации событий в Мариуполе как геноцида.

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