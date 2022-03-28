Венедіктова розглядає можливість кваліфікації подій у Маріуполі як геноциду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Генпрокурор України Ірина Венедіктова розглядає можливість кваліфікації подій у Маріуполі як геноциду. Про це вона повідомила на брифінгу у понеділок, пише УНН.
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"Те, що відбувається в Маріуполі на сьогодні – це вже не воєнний злочин. Війна має правила. Тут вже поза всіми правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду", - сказала Венедіктова.
Деталі
З її слів, це місто буквально знаходиться в заручниках рф: люди знаходяться без води, без їжі, без тепла, звідки неможливо виїхати, знищуються пологові будинки, з міста депортували дорослих і дітей.
"Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду… Я дивлюсь на можливість кваліфікації як геноциду. А що буде входити в розуміння геноциду, яка частина – як тільки у мене будуть підстави, я з радістю з вами про це поділюсь", - додала Генпрокурор.
Нагадаємо
На сьогодні в Офісі генпрокурора України розслідують 3085 проваджень щодо скоєння воєнних злочинів.