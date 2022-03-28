Венедиктова рассматривает возможность квалификации событий в Мариуполе как геноцида

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"То, что происходит в Мариуполе на сегодня - это уже не военное преступление. Война имеет правила. Здесь уже вне всех правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида", - сказала Венедиктова.

Детали

С ее слов, этот город буквально находится в заложниках рф: люди находятся без воды, без еды, без тепла, откуда невозможно уехать, уничтожаются родильные дома, из города депортировали взрослых и детей.

"Это гораздо больше, чем военное преступление. Поэтому я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида. Я смотрю на возможность квалификации как геноцида. А что будет входить в понимание геноцида часть - как только у меня будут основания, я с радостью с вами об этом поделюсь", - добавила Генпрокурор.

Напомним

На сегодня в Офисе генпрокурора Украины расследуют 3085 производств относительно совершения военных преступлений.