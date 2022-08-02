Недоимперия должна получить по зубам: "Азов" отреагировал на признание "террористической организацией" в рф

Детали

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Еленовка, россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд россии признал полк "Азов" "террористической организацией", – говорится в сообщении.

Полк "Азов" в ответ призвал США и другие страны признать россию государством-террористом.

"Недоимперия, которая каждый день угрожает уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда. Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, которые считают себя цивилизованными, признать рф государством-террористом!" – заявили в "Азове".

Как отметили, россия много лет своими действиями доказывает этот статус.

"Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие! Весь мир должен объединиться против государства-террориста!" – добавил полк.

Напомним

Сегодня верховный суд россии признал полк "Азов" "террористической организацией". Заседание прошло в закрытом режиме.