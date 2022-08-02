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Недоімперія має отримати по зубах: "Азов" відреагував на визнання "терористичною організацією" в рф

Недоімперія має отримати по зубах: "Азов" відреагував на визнання "терористичною організацією" в рф

Київ • УНН

 • 322471 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Полк "Азов" відреагував на визнання їх "терористичною організацією" в рф і закликав світ визнати росію державою-терористом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram "Азову".

Деталі

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією", – ідеться у повідомленні.

Полк "Азов" у відповідь закликав США та інші країни визнати росію державою-терористом.

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом!" – заявили в "Азові".

Як зазначили, росія багато років своїми діями доводить цей статус.

"Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть! Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!" – додав полк.

Нагадаємо

Сьогодні верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Засідання відбулося у закритому режимі.

Українські Національні Новини

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