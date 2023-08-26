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Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь: о чем это свидетельствует

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона сообщил, что российские оккупанты начали перебрасывать личный состав через город на Угледарское направление. По его словам, это происходит впервые и может означать, что российские войска испытывают недостаток сил на фронте, передает УНН.

На просьбу журналистки рассказать о перемещении российской техники через Мариуполь, Андрющенко ответил следующее:

Детали

“Ну имеется в виду 1 конкретное направление. Для всех, мне кажется, будет понятно, что это было Угледарское направление. И это действительно впервые направления через Мариуполь. Обычно оно идет другим путем переброски. Потому что обычно они (оккупанты -ред.) завозят личный состав и не только личный состав, и все, что идет на Угледарское направление, оно идет непосредственно из России через Новоазовск и потом через Тельманово идет на север Донецкой области, минуя Мариуполь”, — отметил Андрющенко.

Он добавил, что такая переброска означает, что личный состав оккупанты набирают из резервов, которые ранее были в Мариупольском районе.

“Если мы видим такую переброску, это может означать, что где-то идут не очень хорошо у них (оккупантов — ред.) дела. И как это происходит, говорит о том, что они себя очень плохо чувствуют на линии фронта. И это имеется в виду Запорожское и Угледарское направления”, — отметил Андрющенко.

Напомним

Сегодня утром в временно оккупированном Мариуполе сработала ПВО.

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