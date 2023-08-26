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Окупанти перекидають резерви через Маріуполь: про що це свідчить 

Окупанти перекидають резерви через Маріуполь: про що це свідчить 

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупанти почали перекидати особовий склад через місто на Вугледарський напрямок. За його словами, це відбувається вперше і може означати, що російські війська відчувають нестачу сил на фронті, передає УНН.

На прохання журналістки розказати про переміщення російської техніки через Маріуполь, Андрющенко відповів наступне:

Деталі

“Ну мається на увазі 1 конкретний напрям. Для всіх, мені здається, буде зрозуміло, що це був Вугледарський напрямок. І це дійсно вперше напряму через Маріуполь. Зазвичай воно йде іншим шляхом перекидання. Тому що зазвичай вони (окупанти -ред.) завозять особовий склад і не лише особовий склад, і все, що йде на Вугледарський напрям, воно йде безпосередньо з росії через Новоазовськ і потім через Тельманове йде на північ Донецької області, оминаючи Маріуполь”, — зазначив Андрющенко.

Він додав, що таке перекидання означає, що особовий склад окупанти набирають з резервів, які раніше були в Маріупольському районі.

“Якщо ми бачимо такий перекид, це може означати, що десь ідуть не дуже добре у них ( окупантів — ред.) справи. І як це відбувається, каже про те, що вони себе дуже погано почувають на лінії фронту. І це мається на увазі Запорізький та Вугледарський напрямки”, — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо

Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Маріуполі спрацювала ППО.

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