Оккупанты обстреляли поселок Веселое на Херсонщине: погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. российские войска в четверг утром обстреляли из артиллерии поселок Веселое Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«российская армия продолжает уничтожать Веселое. Оккупанты в очередной раз ударили из артиллерии по селу около 10:30. В результате обстрела погиб 60-летний мужчина», - написал Прокудин в Telegram.
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российские войска в ночь на 2 ноября по меньшей мере 40 раз ударили по поселку Станистав Херсонской области, есть погибшая.
Оккупанты за 1 ноября обстреляли Херсонскую область 118 раз, выпустили 34 управляемых авиабомбы, известно о трех погибших и 4 раненых людях.