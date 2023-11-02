Херсонщину росіяни атакували 118 разів, скинули 34 керованих авіабомб, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські війська за 1 листопада обстріляли Херсонську область 118 разів, випустили 34 керованих авіабомби, відомо про трьох загиблих та 4 поранених людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 118 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зафіксовано 34 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини", - написав Прокудін у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад у Бериславі. Влучання КАБ були у Бериславському та Херсонському районах.
"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.
Доповнення
росіяни зранку обстріляли селище Станіслав на Херсонщині, загинула літня жінка.