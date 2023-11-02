росіяни зранку обстріляли селище Станіслав на Херсонщині: загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські війська у четвер вранці відкрили вогонь по селищу Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
2 листопада близько 4:00 години ранку російські військові обстріляли с. Станіслав Херсонської області.
На подвір’ї домоволодіння загинула 81 - річна жінка.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
31 жовтня російські війська 94 рази обстріляли Херсонську область, випустили 30 керованих авіабомб, відомо про загиблого та 8 поранених людей.
Крім того російські війська вранці першого дня листопада обстріляли центр Херсона, поцілили біля багатоповерхівок. Повідомлялося про жертву – співробітницю МВА, та травмованих.