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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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россияне утром обстреляли поселок Станислав на Херсонщине: погибла пожилая женщина

Киев • УНН

 • 114413 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска в четверг утром открыли огонь по поселку Станислав Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

россияне утром обстреляли поселок Станислав на Херсонщине: погибла пожилая женщина

Детали

2 ноября около 4:00 часов утра российские военные обстреляли с. Станислав Херсонской области.

Во дворе домовладения погибла 81 - летняя женщина.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

31 октября российские войска 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях.

Кроме того российские войска утром первого дня ноября обстреляли центр Херсона, попали возле многоэтажек. Сообщалось о жертве – сотруднице МВА, и травмированных.

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