россияне утром обстреляли поселок Станислав на Херсонщине: погибла пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска в четверг утром открыли огонь по поселку Станислав Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
2 ноября около 4:00 часов утра российские военные обстреляли с. Станислав Херсонской области.
Во дворе домовладения погибла 81 - летняя женщина.
При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
31 октября российские войска 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях.
Кроме того российские войска утром первого дня ноября обстреляли центр Херсона, попали возле многоэтажек. Сообщалось о жертве – сотруднице МВА, и травмированных.