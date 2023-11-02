Херсонскую область россияне атаковали 118 раз, сбросили 34 управляемых авиабомб, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска за 1 ноября обстреляли Херсонскую область 118 раз, выпустили 34 управляемых авиабомбы, известно о трех погибших и 4 раненых людях, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Зафиксировано 34 прилета УАБ по населенным пунктам Херсонской области", - написал Прокудин в Telegram.
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По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение в Бериславе. Попадания УАБ были в Бериславском и Херсонском районах.
"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - сообщил Прокудин.
Дополнение
россияне утром обстреляли поселок Станислав в Херсонской области, погибла пожилая женщина.