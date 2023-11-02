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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Калибр (семейство ракет)

Херсонскую область россияне атаковали 118 раз, сбросили 34 управляемых авиабомб, есть жертвы

Киев • УНН

 • 123517 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска за 1 ноября обстреляли Херсонскую область 118 раз, выпустили 34 управляемых авиабомбы, известно о трех погибших и 4 раненых людях, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Херсонскую область россияне атаковали 118 раз, сбросили 34 управляемых авиабомб, есть жертвы

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Зафиксировано 34 прилета УАБ по населенным пунктам Херсонской области", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение в Бериславе. Попадания УАБ были в Бериславском и Херсонском районах.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

Дополнение

россияне утром обстреляли поселок Станислав в Херсонской области, погибла пожилая женщина.

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