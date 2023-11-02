У селищі Станіслав на Херсонщині за ніч зафіксували понад 40 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські війська у ніч на 2 листопада щонайменше 40 разів вгатили по селищу Станістав Херсонської області, є загибла. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Пекельна ніч у Станіславі. У селі було більш як 40 прильотів», - написав Прокудін у Telegram.
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За його словами, через ворожий вогонь загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.
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Російські війська за 1 листопада обстріляли Херсонську область 118 разів, випустили 34 керованих авіабомби, відомо про трьох загиблих та 4 поранених людей.