В поселке Станислав на Херсонщине за ночь зафиксировали более 40 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 2 ноября по меньшей мере 40 раз ударили по поселку Станистав Херсонской области, есть погибшая. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«Адская ночь в Станиславе. В селе было более 40 прилетов», - написал Прокудин в Telegram.
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По его словам, из-за вражеского огня погибла пожилая женщина. Также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.
Дополнение
Российские войска за 1 ноября обстреляли Херсонскую область 118 раз, выпустили 34 управляемых авиабомбы, известно о трех погибших и 4 раненых людях.