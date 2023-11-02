Окупанти обстріляли селище Веселе на Херсонщині: загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. російські війська у четвер вранці обстріляли з артилерії селище Веселе Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«російська армія продовжує нищити Веселе. Окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу близько 10:30. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік», - написав Прокудін у Telegram.
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російські війська у ніч на 2 листопада щонайменше 40 разів вгатили по селищу Станістав Херсонської області, є загибла.
Окупанти за 1 листопада обстріляли Херсонську область 118 разів, випустили 34 керованих авіабомби, відомо про трьох загиблих та 4 поранених людей.