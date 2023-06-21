оккупанты обстреляли Рай-Александровку в Донецкой области, повреждены линии электропередач

Цитата

«Около полуночи россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской громады — повреждены линии электропередач», - написал Кириленко в Telegram.

Детали

По его словам, на Донецком направлении 1 человек погиб в Константиновке Марьинской громады.

Поврежден дом в Курахово, на утро состоялся массированный артобстрел Авдеевки.

«На Горловском направлении под обстрелами Торецкая громада: в Дружбе погиб 1 человек, в Щербиновке повреждено 5 домов, в Северном 1 дом, в Нью-Йорке — админздание. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка и хозяйственные постройки. В Константиновке повреждено 8 домов, в громаде 1 человек ранен в Молочарке», - сообщил Кириленко.

Также он отметил, что на Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Торском и 5 в Заречном Лиманской громады. Под огнем Северск и Серебрянка.

Дополнение

российские оккупанты за 20 июня убили еще двух жителей Донецкой области и ранили еще одного.