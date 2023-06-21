окупанти обстріляли Рай-Олександрівку на Донеччині, пошкоджено лінії електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. російські окупанти обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади на Донеччині, пошкоджено лінії електропередач. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«Близько півночі росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади — пошкоджено лінії електропередач», - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
За його словами, на Донецькому напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці Мар'їнської громади.
Пошкоджено будинок у Кураховому, на ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки.
«На Горлівському напрямку під обстрілами Торецька громада: у Дружбі загинула 1 людина, у Щербинівці пошкоджено 5 будинків, у Північному 1 будинок, у Нью-Йорку — адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та господарчі споруди. У Костянтинівці пошкоджено 8 будинків, у громаді 1 людина поранена у Молочарці», - повідомив Кириленко.
Також він зазначив, що на Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Торському і 5 у Зарічному Лиманської громади. Під вогнем Сіверськ та Серебрянка.
Доповнення
російські окупанти за 20 червня вбили ще двох жителів Донеччини та поранили ще одного.