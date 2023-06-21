Окупанти вбили ще двох та поранили одного жителя Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські окупанти за 20 червня вбили ще двох жителів Донеччини та поранили ще одного. Про це повідомив у середу голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 20 червня росіяни вбили ще 2 жителів Донеччини: у Дружбі та селі Костянтинівка. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
У ніч на вівторок армія рф обстріляла селище Рай-Олександрівка Донецької області, пошкоджені лінії електропередач. Авдіївка зазнала ракетних ударів, обстрілів з артилерії і танків.