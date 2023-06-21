Оккупанты убили еще двух и ранили одного жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские оккупанты за 20 июня убили еще двух жителей Донецкой области и ранили еще одного. Об этом сообщил в среду глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«За 20 июня россияне убили еще 2 жителей Донецкой области: в Дружбе и селе Константиновка. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
В ночь на вторник армия рф обстреляла поселок Рай-Александровка Донецкой области, повреждены линии электропередач. Авдеевка подверглась ракетным ударам, обстрелам из артиллерии и танков.