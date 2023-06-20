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Донецька область: через обстріли пошкоджені лінії електропередач, зруйновані будинки - ОВА

Київ • УНН

 • 610850 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У ніч на вівторок армія рф обстріляла селище Рай-Олександрівка Донецької області, пошкоджені лінії електропередач. Авдіївка зазнала ракетних ударів, обстрілів з артилерії і танків. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Донецька область: через обстріли пошкоджені лінії електропередач, зруйновані будинки - ОВА

Цитата

«Протягом ночі росіяни стріляли по Рай-Олександрівці Миколаївської громади — пошкодили лінії електропередач.

На Донецькому напрямку під ранок ворог обстріляв Курахове з артилерії. Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, обстрілів з артилерії і танків», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За словами Кириленка, на Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада — у Залізному поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки, у Дружбі пошкоджено будинок.

У Соледарській громаді під вогнем Васюківка і Роздолівка.

У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки: у Миколаївці та Червоному.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки і пошкоджено ще 6 у Торському Лиманської громади.

Пошкоджено 5 будинків у Званівці.

Додамо

Минулої доби, 19 червня, через російську агресію поранено п'ятьох жителів Донецької області.

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