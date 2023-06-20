Донецкая область: из-за обстрелов повреждены линии электропередач, разрушены дома - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В ночь на вторник армия рф обстреляла поселок Рай-Александровка Донецкой области, повреждены линии электропередач. Авдеевка подверглась ракетным ударам, обстрелам из артиллерии и танков. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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«В течение ночи россияне стреляли по Рай-Александровке Николаевской громады — повредили линии электропередач.
На Донецком направлении под утро враг обстрелял Курахово из артиллерии. Авдеевка подверглась двум ракетным ударам, обстрелам из артиллерии и танков», - говорится в сообщении.
Дополнение
По словам Кириленко, на Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада — в Железном ранен 1 человек, повреждены 2 дома, в Дружбе поврежден дом.
В Соледарской громаде под огнем Васюковка и Раздоловка.
В Константиновской громаде повреждены 2 дома: в Николаевке и Червоном.
На Лисичанском направлении разрушены 2 дома и повреждены еще 6 в Торском Лиманской громады. Повреждены 5 домов в Звановке.
Добавим
За прошедшие сутки, 19 июня, из-за российской агрессии ранены пять жителей Донецкой области.