Оккупанты обстреляли Краматорск, есть разрушения

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"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску. По предварительной информации, без пострадавших. Разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждено 3 многоэтажки", - написал он.

Дополнение

Россияне 8 ноября нанесли очередной удар по Краматорску. По словам главы Донецкой ОВА, ранения получил ребенок. восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ.

Российская армия привлекает все виды поражения на востоке, пытаясь прорвать оборону наших войск. Однако на некоторых участках фронта враг намного снизил свою интенсивность из-за погодных условий.