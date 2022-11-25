Оккупанты обстреляли Краматорск, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские оккупационные войска сегодня нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки разрушено здание медицинской инфраструктуры. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.
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"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску. По предварительной информации, без пострадавших. Разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждено 3 многоэтажки", - написал он.
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Россияне 8 ноября нанесли очередной удар по Краматорску. По словам главы Донецкой ОВА, ранения получил ребенок. восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ.
Российская армия привлекает все виды поражения на востоке, пытаясь прорвать оборону наших войск. Однако на некоторых участках фронта враг намного снизил свою интенсивность из-за погодных условий.