Рашисти завдали чергового удару по Краматорську: поранено 8-річного хлопчика

Деталі

За словами голови Донецької ОВА, жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик.

Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл — постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки, додав Кириленко.

Голова ОВА додав, що "Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ми їх не виженемо геть з нашої землі".

"Цивільні повинні покинути область — особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся!" - резюмував Кириленко.

Нагадаємо

1 листопада російські війська випустили 14 ракет по промисловості міста Краматорськ Донецької області, обійшлося без постраждалих.