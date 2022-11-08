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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 7338 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Рашисти завдали чергового удару по Краматорську: поранено 8-річного хлопчика

Рашисти завдали чергового удару по Краматорську: поранено 8-річного хлопчика

Київ • УНН

 • 299386 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Росіяни завдали чергового удару по Краматорську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко і додав, що поранена дитина, передає УНН.

Деталі

За словами голови Донецької ОВА, жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик.

Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл — постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки, додав Кириленко.

Голова ОВА додав, що "Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ми їх не виженемо геть з нашої землі".

"Цивільні повинні покинути область — особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся!" - резюмував Кириленко.

Нагадаємо

1 листопада російські війська випустили 14 ракет по промисловості міста Краматорськ Донецької області, обійшлося без постраждалих.

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