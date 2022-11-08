Рашисты нанесли очередной удар по Краматорску: ранен 8-летний мальчик

Детали

По словам главы Донецкой ОВА, жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик.

Снаряды прилетели в районе одной из местных школ— пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома, добавил Кириленко.

Глава ОВА добавил, что "Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь — и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока мы их не выгоним вон из нашей земли".

"Граждане должны покинуть область — особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь!" – резюмировал Кириленко.

Напомним

1 ноября российские войска выпустили 14 ракет по промышленности города Краматорска Донецкой области, обошлось без пострадавших.