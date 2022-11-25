Окупанти обстріляли Краматорськ, є руйнування

Цитата

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - написав він.

Доповнення

Росіяни 8 листопада завдали чергового удару по Краматорську. За словами голови Донецької ОВА, жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл.

Російська армія залучає всі види ураження на сході, намагаючись прорвати оборону наших військ. Проте на деяких ділянках фронту ворог набагато знизив свою інтенсивність через погодні умови.