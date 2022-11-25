Окупанти знизили інтенсивність наступу подекуди на сході через погодні умови - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російська армія залучає всі види ураження на сході, намагаючись прорвати оборону наших військ. Проте на деяких ділянках фронту ворог набагато знизив свою інтенсивність через погодні умови. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає УНН.
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"Східний напрямок залишається головним напрямком удару ворога. Там тривають найжорстокіші його дії. Противник використовує всі види ураження, які у нього наявні. В першу чергу - це ствольна артилерія всіх калібрів. Також танки, РСЗВ, авіацію", - зазначив Череватий.
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Проте, попри це, окупанти вже понад 4 місяці не можуть прорвати українську оборону в районі Бахмуту та на Авдіївському напрямку.
"Безперечно, погодні умови впливають на наступальний потенціал ворога. В першу чергу це осіння сльота. Вона спочатку унеможливлює використання броньованої колісної техніки, а згодом і техніки на гусеничному ходу, типу БМП, танків, або ускладнює їх використання. На деяких ділянках фронту ми дійсно спостерігаємо, що ворог набагато знизив свою інтенсивність. Але, в той самий час, на багатьох ділянках залишається й атакувати", - додав Череватий.
Доповнення
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