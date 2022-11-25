Окупанти знизили інтенсивність наступу подекуди на сході через погодні умови - Череватий

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"Східний напрямок залишається головним напрямком удару ворога. Там тривають найжорстокіші його дії. Противник використовує всі види ураження, які у нього наявні. В першу чергу - це ствольна артилерія всіх калібрів. Також танки, РСЗВ, авіацію", - зазначив Череватий.

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Проте, попри це, окупанти вже понад 4 місяці не можуть прорвати українську оборону в районі Бахмуту та на Авдіївському напрямку.

"Безперечно, погодні умови впливають на наступальний потенціал ворога. В першу чергу це осіння сльота. Вона спочатку унеможливлює використання броньованої колісної техніки, а згодом і техніки на гусеничному ходу, типу БМП, танків, або ускладнює їх використання. На деяких ділянках фронту ми дійсно спостерігаємо, що ворог набагато знизив свою інтенсивність. Але, в той самий час, на багатьох ділянках залишається й атакувати", - додав Череватий.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що коли розпочнуться морози, Збройні сили України можуть дати позитивні новини з Луганського напрямку.