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Оккупанты снизили интенсивность наступления местами на востоке из-за погодных условий - Череватый

Оккупанты снизили интенсивность наступления местами на востоке из-за погодных условий - Череватый

Киев • УНН

 • 627665 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российская армия привлекает все виды поражения на востоке, пытаясь прорвать оборону наших войск. Однако на некоторых участках фронта враг намного снизил свою интенсивность из-за погодных условий. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает УНН.

Цитата

"Восточное направление остается главным направлением удара врага. Там продолжаются жесточайшие его действия. Противник использует все виды поражения, которые у него имеются. В первую очередь - это ствольная артиллерия всех калибров. Также танки, РСЗО, авиацию", - отметил Череватый. 

Детали

Тем не менее, оккупанты уже более 4 месяцев не могут прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и на Авдеевском направлении.

"Несомненно, погодные условия влияют на наступательный потенциал врага. В первую очередь это осенняя слякоть. Она сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу, типа БМП, танков, или усложняет их использование. На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать", - добавил Череватый.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что когда начнутся морозы, Вооруженные силы Украины могут дать положительные новости с Луганского направления.

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