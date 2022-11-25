Оккупанты снизили интенсивность наступления местами на востоке из-за погодных условий - Череватый

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"Восточное направление остается главным направлением удара врага. Там продолжаются жесточайшие его действия. Противник использует все виды поражения, которые у него имеются. В первую очередь - это ствольная артиллерия всех калибров. Также танки, РСЗО, авиацию", - отметил Череватый.

Детали

Тем не менее, оккупанты уже более 4 месяцев не могут прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и на Авдеевском направлении.

"Несомненно, погодные условия влияют на наступательный потенциал врага. В первую очередь это осенняя слякоть. Она сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу, типа БМП, танков, или усложняет их использование. На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать", - добавил Череватый.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что когда начнутся морозы, Вооруженные силы Украины могут дать положительные новости с Луганского направления.