Оккупанты снизили интенсивность наступления местами на востоке из-за погодных условий - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российская армия привлекает все виды поражения на востоке, пытаясь прорвать оборону наших войск. Однако на некоторых участках фронта враг намного снизил свою интенсивность из-за погодных условий. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает УНН.
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"Восточное направление остается главным направлением удара врага. Там продолжаются жесточайшие его действия. Противник использует все виды поражения, которые у него имеются. В первую очередь - это ствольная артиллерия всех калибров. Также танки, РСЗО, авиацию", - отметил Череватый.
Детали
Тем не менее, оккупанты уже более 4 месяцев не могут прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и на Авдеевском направлении.
"Несомненно, погодные условия влияют на наступательный потенциал врага. В первую очередь это осенняя слякоть. Она сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу, типа БМП, танков, или усложняет их использование. На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать", - добавил Череватый.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что когда начнутся морозы, Вооруженные силы Украины могут дать положительные новости с Луганского направления.