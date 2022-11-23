З настанням морозів ЗСУ можуть дати позитивні новини з Луганщини – Гайдай

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“Що стосується Сватівсько-Кремінного напрямку, то там ініціатива на боці Збройних сил України. Потроху наші війська просуваються. Єдине що, погода заважає. Хоча тут подвійна ситуація. Якраз погода заважає росіянам йти так само у наступ технікою і з боку Білогорівки і Бахмуту. Тож зараз чекаємо якихось морозів. Хоча б пару днів для того, щоб земля стала більш твердою, щоб вона вже витримувала техніку. І я думаю, що Збройні сили України зможуть дати нові позитивні новини щодо Луганщини”, – сказав Гайдай.

Додамо

Голова ОВА зазначив, що з боку Білогорівки російські війська не припиняють спроби прорвати оборону. Зокрема, окупанти постійно кидають нові підрозділи для наступу, але в них нічого не виходить.

“Людей там дуже багато зібрали зі свіжоокупованих, так звані “зеки”. Взагалі на тому напрямку, від Білогорівки і до Бахмуту, орієнтовно десь 2 тисячі зеків кинули в наступ”, – додав Гайдай.

Нагадаємо

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ, щоб вийти на оперативний простір. Погодні умови трохи зменшили інтенсивність наступів, проте ворог все ще не полишає мети захопити повністю Донеччину та Луганщину.