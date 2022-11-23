С наступлением морозов ВСУ могут дать положительные новости из Луганской области – Гайдай

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“Что касается Сватовско-Кременного направления, то там инициатива на стороне Вооруженных сил Украины. Понемногу наши войска продвигаются. Единственное, что погода мешает. Хотя здесь двойная ситуация. Как раз погода мешает россиянам идти так же в наступление техникой и со стороны Белогоровки и Бахмута. Поэтому сейчас ждем каких-нибудь морозов. Хотя бы пару дней для того, чтобы земля стала более жесткой, чтобы она уже выдерживала технику. И я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать новые положительные новости по Луганской области”, – сказал Гайдай.

Добавим

Глава ОВА отметил, что со стороны Белогоровки российские войска не прекращают попытки прорвать оборону. В частности, оккупанты постоянно бросают новые подразделения для наступления, но у них ничего не получается.

“Людей там очень много собрали из свежеоккупированных, так называемые “зэки”. Вообще на том направлении, от Белогоровки и до Бахмута, ориентировочно где-то 2 тысячи зэков бросили в наступление”, – добавил Гайдай.

Напомним

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск, чтобы выйти на оперативное пространство. Погодные условия несколько снизили интенсивность наступлений, однако враг все еще не оставляет цели захватить полностью Донецкую и Луганскую области.