Ворог на сході зменшив інтенсивність наступів через погоду, але не полишає мети захопити весь Донбас - Череватий

Цитата

“Обстрілів, як завжди, було дуже багато по всій лінії фронту. Але найбільше на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Було дещо невелике зменшення штурмів через погодні умови. Проте ворог продовжує проводити по декілька десятків штурмів за добу на цих напрямках. Використовує всі види артилерії, РСЗВ, міномети, танки. І намагається прорвати нашу оборону, щоб вийти на оперативний простір, та захопити наш Донбас – Донецьку і Луганську області. Проте наражається на системний і потужний відпір наших військ”, – зазначив Череватий.

Деталі

За словами речника, це дається великими зусиллями, тому що ворог максимально концентрує свої сили в тих напрямках. Українські військові використовують також всі види наявної зброї для ураження логістичних шляхів ворога, не маючи математичної переваги в силах.

Череватий додав, що ворог несе щодобові великі втрати, які вимірюються сотнями людей по всьому фронту. А місто Бахмут, за словами речника, стає для ворога “точкою біфуркації, відліку їхньої поразки”.

Водночас окупанти продовжують видавати свої позиції, припускаючись помилок. На це впливають, зокрема, погодні умови.

“Погода дещо погіршилась, стало холодніше. Іноді падають опади, нам це також треба враховувати. Якщо при обороні це плюс, тому що у противника зменшується можливість використовувати важку техніку час від часу. Але, чим більше буде погіршуватися погода (йдеться про розмиття грунту – ред.), тим в нього ця можливість буде зменшуватись”, – сказав Череватий.

Речник пояснив, що новомобілізовані російські військові, які ще не досвідчені у тому, як правильно маскуватися та не демаскувати свою позицію, і мають погану амуніцію – розпалюють багаття в окопах, що допомагає ЗСУ вислідити їхні позиції.

Він також додав, що окупанти мають погане обладнання та амуніцію.

“І те, що ми бачили на полонених і на вбитому ворозі – одяг дуже неякісний. Він пропускає холод. Також черевики не дуже на цю пору року знадобляться. А чим більше цих мобілізованих, я так розумію, тим старіші використовуються запаси, менш якісні. Тому я думаю, що вони програють нам в плані одягу”, – додав Череватий.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведені повідомив, що герої України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 13 населених пунктах Донбасу.

Зокрема, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах низки населених пунктів.