Ворог на сході зменшив інтенсивність наступів через погоду, але не полишає мети захопити весь Донбас - Череватий

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 35419 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 137930 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 126125 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 158516 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 185125 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 220710 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 222848 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 448108 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232119 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197714 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 110872 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 110820 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 113059 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 103354 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 112139 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 137992 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 448131 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 401827 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 611218 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 735467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 15963 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 34299 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 99843 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 135167 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 218753 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Ворог на сході зменшив інтенсивність наступів через погоду, але не полишає мети захопити весь Донбас - Череватий

Ворог на сході зменшив інтенсивність наступів через погоду, але не полишає мети захопити весь Донбас - Череватий

Київ • УНН

 • 370272 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на оперативний простір, заявив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, додавши, що погодні умови трохи зменшили інтенсивність наступів, проте ворог все ще не полишає мети захопити повністю Донеччину та Луганщину, передає УНН.

Цитата

“Обстрілів, як завжди, було дуже багато по всій лінії фронту. Але найбільше на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Було дещо невелике зменшення штурмів через погодні умови. Проте ворог продовжує проводити по декілька десятків штурмів за добу на цих напрямках. Використовує всі види артилерії, РСЗВ, міномети, танки. І намагається прорвати нашу оборону, щоб вийти на оперативний простір, та захопити наш Донбас – Донецьку і Луганську області. Проте наражається на системний і потужний відпір наших військ”, – зазначив Череватий.

Деталі

За словами речника, це дається великими зусиллями, тому що ворог максимально концентрує свої сили в тих напрямках. Українські військові використовують також всі види наявної зброї для ураження логістичних шляхів ворога, не маючи математичної переваги в силах.

Череватий додав, що ворог несе щодобові великі втрати, які вимірюються сотнями людей по всьому фронту. А місто Бахмут, за словами речника, стає для ворога “точкою біфуркації, відліку їхньої поразки”.

Водночас окупанти продовжують видавати свої позиції, припускаючись помилок. На це впливають, зокрема, погодні умови.

“Погода дещо погіршилась, стало холодніше. Іноді падають опади, нам це також треба враховувати. Якщо при обороні це плюс, тому що у противника зменшується можливість використовувати важку техніку час від часу. Але, чим більше буде погіршуватися погода (йдеться про розмиття грунту – ред.), тим в нього ця можливість буде зменшуватись”, – сказав Череватий.

Речник пояснив, що новомобілізовані російські військові, які ще не досвідчені у тому, як правильно маскуватися та не демаскувати свою позицію, і мають погану амуніцію – розпалюють багаття в окопах, що допомагає ЗСУ вислідити їхні позиції.

Він також додав, що окупанти мають погане обладнання та амуніцію.

“І те, що ми бачили на полонених і на вбитому ворозі – одяг дуже неякісний. Він пропускає холод. Також черевики не дуже на цю пору року знадобляться. А чим більше цих мобілізованих, я так розумію, тим старіші використовуються запаси, менш якісні. Тому я думаю, що вони програють нам в плані одягу”, – додав Череватий.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведені повідомив, що герої України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 13 населених пунктах Донбасу.

Зокрема, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах низки населених пунктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,854.05