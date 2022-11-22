ЗСУ за добу відбили атаки окупантів в районі 13 населених пунктах Донбасу, — Генштаб

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Розпочалася 272 доба російського воєнного повномасштабного вторгнення в Україну.

Окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Нагадаємо

Окупанти за добу обстріляли 4 громади у Сумській області.