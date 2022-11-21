Окупанти за добу обстріляли 4 громади у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Очільник Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області за добу. Окупаційна російська армія обстріляла Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади, передає УНН.
Деталі обстрілів
▪️ Середино-Будська громада: близько 11:30 російські військові випустили 10 мін в сторону прикордонного села. Пошкоджень зазнав Будинок культури та приватна оселя місцевих мешканців. А після 13:00 ще був один «прильот» із міномету у іншому селі. В обох випадках люди не постраждали.
▪️ У Зноб-Новгородській громаді росіяни стріляли з артилерії. Було 10 «прильотів». Без руйнувань.
▪️ Хотінську громаду ворог обстріляв одразу із кількох видів зброї: 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10-ть із «Градів» розірвалися біля будинків мирних мешканців. Пошкоджені 5 осель жителів громади та газогін.
▪️ Глухівська громада зазнала обстрілу зі стрілецької зброї (3 автоматні черги). Без наслідків.
Деталі вимкнень електроенергії
Завтра в Сумах та області будуть застосовані ПЛАНОВІ (погодинні) відключення.
З 00:00 до 24:00 в Сумах діятимуть графіки 2 через 6 годин (-2/+6).
З 06:00 до 22:00 у області - 2 через 2 години.
Додаткові аварійні вимкнення не прогнозуються.
Нагадаємо
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що 22 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.