Окупанти за добу обстріляли 4 громади у Сумській області

Деталі обстрілів

▪️ Середино-Будська громада: близько 11:30 російські військові випустили 10 мін в сторону прикордонного села. Пошкоджень зазнав Будинок культури та приватна оселя місцевих мешканців. А після 13:00 ще був один «прильот» із міномету у іншому селі. В обох випадках люди не постраждали.

▪️ У Зноб-Новгородській громаді росіяни стріляли з артилерії. Було 10 «прильотів». Без руйнувань.

▪️ Хотінську громаду ворог обстріляв одразу із кількох видів зброї: 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10-ть із «Градів» розірвалися біля будинків мирних мешканців. Пошкоджені 5 осель жителів громади та газогін.

▪️ Глухівська громада зазнала обстрілу зі стрілецької зброї (3 автоматні черги). Без наслідків.

Деталі вимкнень електроенергії

Завтра в Сумах та області будуть застосовані ПЛАНОВІ (погодинні) відключення.

З 00:00 до 24:00 в Сумах діятимуть графіки 2 через 6 годин (-2/+6).

З 06:00 до 22:00 у області - 2 через 2 години.

Додаткові аварійні вимкнення не прогнозуються.

Нагадаємо

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що 22 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.