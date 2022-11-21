Оккупанты за сутки обстреляли 4 общины в Сумской области

Детали обстрелов

▪️ Середино-Будская община: около 11:30 российские военные выпустили 10 мин в сторону пограничного села. Повреждения получил Дом культуры и частный дом местных жителей. А после 13:00 еще был один «прилет» из миномета в другом селе. В обоих случаях люди не пострадали.

▪️ В Зноб-Новгородской общине русские стреляли из артиллерии. Было 10 «прилетов». Без разрушений.

▪️ Хотинскую общину враг обстрелял сразу из нескольких видов оружия: 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из «Градов» разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 5 жильцов общины и газопровод.

▪️ Глуховское общество подверглось обстрелу из стрелкового оружия (3 автоматные очереди). Без последствий.

Детали отключений электроэнергии

Завтра в Сумах и области будут применены ПЛАНОВЫЕ (почасовые) отключения.

С 00:00 до 24:00 в Сумах будут действовать графики 2 через 6 часов (-2/+6).

С 06:00 до 22:00 в области – 2 через 2 часа.

Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Напомним

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщает, что 22 ноября с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.