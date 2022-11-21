Обмеження споживання 22 листопада: деталі відключень

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"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", — додали в компанії.

Нагадаємо

Швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.