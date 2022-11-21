Ограничение потребления 22 ноября: детали отключений

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"Мы продолжаем делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", — говорится в сообщении.

Напоминаем, графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", — добавили в компании.

Напомним

Скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется по меньшей мере до конца марта.