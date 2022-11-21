Ограничение потребления 22 ноября: детали отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщает, что 22 ноября с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ЧАО "Укрэнерго".
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"Мы продолжаем делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", — говорится в сообщении.
Напоминаем, графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.
"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", — добавили в компании.
Напомним
Скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется по меньшей мере до конца марта.