ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов Донбасса, — Генштаб

Детали

Начались 272 сутки российского военного полномасштабного вторжения в Украину.

Оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам промышленности. Пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, в отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Камянка, Опросное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Напомним

Оккупанты за сутки обстреляли 4 общины в Сумской области.