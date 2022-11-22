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Враг на востоке снизил интенсивность наступлений из-за погоды, но не оставляет цели захватить весь Донбасс - Череватый

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы выйти на оперативное пространство, заявил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, добавив, что погодные условия несколько уменьшили интенсивность наступлений, однако враг еще не оставляет цели захватить полностью Донецкую и Луганскую области, передает УНН.

Цитата

“Обстрелов, как всегда, было очень много по всей линии фронта. Но больше всего на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Было несколько небольшое уменьшение штурмов из-за погодных условий. Однако враг продолжает проводить по несколько десятков штурмов в сутки в этих направлениях. Использует все виды артиллерии, РСЗО, минометы, танки. И пытается прорвать нашу оборону, чтобы выйти на оперативное пространство и захватить наш Донбасс – Донецкую и Луганскую области. Однако подвергается системному и мощному отпору наших войск”, – отметил Череватый.

Детали

По словам спикера, это дается большими усилиями, потому что враг максимально концентрирует свои силы в тех направлениях. Украинские военные используют также все виды оружия для поражения логистических путей врага, не имея математического преимущества в силах.

Череватый добавил, что враг несет ежесуточные большие потери, которые измеряются сотнями людей по всему фронту. А город Бахмут, по словам спикера, становится для врага “точкой бифуркации, отсчета их поражения”.

В то же время оккупанты продолжают выдавать свои позиции, допуская ошибки. На это влияют, в частности, погодные условия.

“Погода несколько ухудшилась, стало холоднее. Иногда падают осадки, нам это тоже нужно учитывать. Если при обороне это плюс, так как у противника уменьшается возможность использовать тяжелую технику время от времени. Но, чем больше будет ухудшаться погода (речь идет о размытии почвы – ред.), тем у него эта возможность будет уменьшаться”, – сказал Череватый.

Спикер объяснил, что новомобилизованные российские военные, еще не опытные в том, как правильно маскироваться и не демаскировать свою позицию – разжигают костры в окопах, что помогает ВСУ выследить их позиции.

Он также добавил, что оккупанты имеют плохое оборудование и амуницию.

“И то, что мы видели на пленных и на убитом враге – одежда очень некачественная. Он пропускает холод. Также ботинки не очень на это время года понадобятся. А чем больше этих мобилизованных, я так понимаю, тем более старые используются запасы, менее качественные. Поэтому я думаю, что они проиграют нам в плане одежды”, – добавил Череватый.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что герои Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 13 населенных пунктов Донбасса.

В частности, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах ряда населенных пунктов.

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