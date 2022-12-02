Оккупанты обстреляли Херсон: город без света
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Из-за вражеских обстрелов в Херсоне снова повреждены электросети в городе, из-за чего населенный пункт в темноте.
Об этом в сообщении в Telegram написал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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“Российские захватчики обстреляли Херсон — поврежденные электросети. Город снова остался без света”, — говорится в сообщении.
Как отметил глава ОВА, ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что по состоянию на 2 декабря производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления.