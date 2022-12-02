Оккупанты обстреляли Херсон: город без света

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“Российские захватчики обстреляли Херсон — поврежденные электросети. Город снова остался без света”, — говорится в сообщении.

Как отметил глава ОВА, ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что по состоянию на 2 декабря производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления.