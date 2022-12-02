Виробники електроенергії забезпечують 83% споживання – Шмигаль

Деталі

Він додав, що до всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору — забезпечуються на 40-50%.

Доповнення

У НЕК "Укренерго” повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі на сьогодні скоротився до 27%.