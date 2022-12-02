Производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления – Шмигаль

Детали

Он добавил, что всем операторам системы распределения — облэнерго — доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей — предприятий и жилищного сектора — обеспечиваются на 40-50%.

Дополнение

В НЭК "Укрэнерго” сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме на сегодняшний день сократился до 27%.