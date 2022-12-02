Производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления – Шмигаль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На сегодня производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Он добавил, что всем операторам системы распределения — облэнерго — доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей — предприятий и жилищного сектора — обеспечиваются на 40-50%.
Дополнение
В НЭК "Укрэнерго” сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме на сегодняшний день сократился до 27%.