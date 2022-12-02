Окупанти обстріляли Херсон: місто без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Через ворожі обстріли у Херсоні знову пошкодженні електромережі в місті, через що населений пункт у темряві.
Про це у повідомленні у Telegram написав очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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“Російські загарбники обстріляли Херсон — пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив очільник ОВА, ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електроживлення у домівки херсонців.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 2 грудня виробники електроенергії забезпечують 83% споживання.