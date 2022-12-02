Окупанти обстріляли Херсон: місто без світла

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Через ворожі обстріли у Херсоні знову пошкодженні електромережі в місті, через що населений пункт у темряві.

Про це у повідомленні у Telegram написав очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.