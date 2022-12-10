Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавшие

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"Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома. Еще два человека - 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести", - отметил председатель ОВА.

Детали

Он добавил, что в городе изуродованы 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

"В Марганецкой общине люди уцелели", - сообщил Резниченко.

Напомним

Российские оккупанты направили “Грады” и тяжелую артиллерию на Никопольский район.