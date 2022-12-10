Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ночь в Никопольщине снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага. Оккупанты ударили по двум общинам - Никопольской и Марганецкой. Глава Дпиропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей, передает УНН.
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"Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома. Еще два человека - 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести", - отметил председатель ОВА.
Детали
Он добавил, что в городе изуродованы 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.
"В Марганецкой общине люди уцелели", - сообщил Резниченко.
Напомним
Российские оккупанты направили “Грады” и тяжелую артиллерию на Никопольский район.