Дніпропетровська область: окупанти скерували "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти вночі знову скерували свої “Гради” та важку артилерію на Нікопольський район. Про це повідомив голова Дпіропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад... Російські окупаційні війська вночі знову скерували свої „Гради“ та важку артилерію на Нікопольський район. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли”, — зазначив він.
У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач.
В інших — деталі обстрілів з’ясовуються.
Нагадаємо
Окупанти вночі обстріляли три громади Нікопольського району.