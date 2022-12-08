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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29471 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 62957 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 99982 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 150171 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 174830 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 353411 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221889 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193952 перегляди

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31 березня, 06:27 • 219747 перегляди
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Окупанти вночі обстріляли три громади Нікопольського району

Окупанти вночі обстріляли три громади Нікопольського району

Київ • УНН

 • 537991 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Очільник Дпіропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в області. Під ворожим вогнем опинилось три громади в Нікопольському районі, пише УНН

Деталі

Росіяни 7 разів атакували район з «Градів» та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.

У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстеження територій - з’ясовують деталі обстрілів.

Додамо

Українські військові відбили наступ російської армії в районі 15 населених пунктів в трьох областях України

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