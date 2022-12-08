Окупанти вночі обстріляли три громади Нікопольського району
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Очільник Дпіропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в області. Під ворожим вогнем опинилось три громади в Нікопольському районі, пише УНН.
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Росіяни 7 разів атакували район з «Градів» та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.
У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів.
Минулося без загиблих та поранених.
Представники ДСНС продовжують обстеження територій - з’ясовують деталі обстрілів.
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