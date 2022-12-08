ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 15 населених пунктів України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральний штаб ЗС України у ранковому зведенні за добу повідомив, що українські військочі відбили наступ російської армії в районі 15 населених пунктів в трьох областях України, пише УНН.
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Розпочалася 288 доба російського широкомасштабного вторгнення.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
В той же час наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136” та розвідувальний дрон “Орлан”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу,
позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.