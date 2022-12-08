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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50115 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 15 населених пунктів України

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 15 населених пунктів України

Київ • УНН

 • 610942 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральний штаб ЗС України у ранковому зведенні за добу повідомив, що українські військочі відбили наступ російської армії в районі 15 населених пунктів в трьох областях України, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 288 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

В той же час наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136” та розвідувальний дрон “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу,
позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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