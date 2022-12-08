ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 15 населенных пунктов Украины

Детали

Начались 288 сутки русского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка в Луганской области и Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши воины сбили ударный БпЛА типа “Shahed-136” и разведывательный дрон “Орлан”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава,

позицию артиллерии и 2 состава боеприпасов противника.